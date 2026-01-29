El petróleo de Texas supera los 65 dólares ante posible ataque de EE.UU. contra Irán

A media sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo subían un 3,1 % respecto al día anterior y se situaban en 65,15 dólares tras alcanzar un pico momentáneo de 66,5 dólares esta mañana, en la primera reacción a las tensiones entre EE.UU. e Irán.

Esas tensiones están en máximos tras el envío de una flota a Oriente Medio por parte de Trump, y sus reiteradas amenazas de intervenir militarmente en el país persa si no se presta a negociar.

"Los mercados petroleros están incluyendo rápidamente en el precio el riesgo geopolítico a medida que aumenta la probabilidad de una acción directa de EE.UU. contra Irán", explicó en una nota el vicepresidente y jefe de análisis geopolítico de Rystad Energy, Jorge León.

"La rapidez de la reacción en el precio del petróleo sugiere que los mercados ven una acción militar de EE.UU. contra Irán como un riesgo real y de corto plazo", agregó el experto.

Trump ordenó el envío de la flota tras las protestas que sacudieron Irán desde finales de diciembre de 2025 y que fueron sofocadas violentamente por la República Islámica, y ayer mismo dijo que la armada está lista para actuar con "rapidez y violencia".

"El próximo ataque será peor. No hagan que eso ocurra", advirtió Trump a Teherán en Truth Social, aludiendo al ataque de junio del año pasado contra infraestructuras nucleares iraníes.

Los analistas también apuntaban a la influencia en la subida de precios de la ola de frío que afecta a Estados Unidos, y que ha interrumpido la producción de crudo y tareas logísticas, así como la reciente caída sorpresa en las reservas comerciales del país.

La Administración de Información de Energía de EE.UU. divulgó ayer una caída en las reservas de crudo de 2,3 millones de barriles en la última semana, así como una reducción en las importaciones.