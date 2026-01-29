El primer ministro de Portugal avisa de que sigue el riesgo pese a que Kristin ha pasado

"Lo que ha dejado la depresión fragiliza mucho la capacidad de respuesta", dijo Montenegro a la prensa durante una visita al distrito de Leiria, uno de los más afectados por el temporal Kristin, para conocer de primera mano los destrozos.

Agregó que están intentando anticipar los problemas que puedan surgir por estas condiciones, como inundaciones, ya que "los terrenos no pueden absorber más agua".

El responsable afirmó que el Gobierno está en contacto con las autoridades e instituciones europeas: "Este no es problema exclusivo de Portugal, por lo que desde ese punto de vista recurriremos a los mecanismos de solidaridad que podamos", dijo.

El primer ministro subrayó que va a ser necesario "un esfuerzo financiero grande" para la recuperación y que ahora el Ejecutivo estudia la mejor fuente de financiación.

El Consejo de Ministros aprobó este jueves declarar la situación de calamidad en las zonas más afectadas por el temporal, aunque no ha precisado cuáles son. Para esta tarde está programada una rueda de prensa en la que el Ejecutivo ofrecerá más detalles.

La declaración de situación de calamidad en una área implica que todos los ciudadanos y entidades privadas están obligados a prestar colaboración a la protección civil, si es requerida, y a respetar las órdenes y orientaciones de las autoridades.

Esta medida legitima el libre acceso de los agentes de la protección civil a propiedades, recursos naturales y energéticos privados, si es necesario para restablecer la normalidad.

Montenegro precisó que esto no supone un aumento del nivel de preparación de los recursos ni medios disponibles, que ya está al máximo, sino para responder de forma "más rápida, menos burocrática, más expedita".

Al menos cinco personas han fallecido por el temporal en Portugal en las localidades de Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa), de Carvide y de Fonte Oleiro (distrito de Leiria) y de Silves (Faro).