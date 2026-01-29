El primer submarino autóctono de Taiwán inicia pruebas de inmersión tras meses de retraso

La embarcación abandonó hacia las 10:00 horas (02:00 GMT) el puerto de Kaohsiung, en el sur de Taiwán, con varios miembros de la Armada a bordo y bajo estrictas medidas de seguridad, según imágenes difundidas por este mismo medio.

Estas primeras pruebas de inmersión se producen casi tres meses después de que venciera el plazo original para que CSBC Corporation, la mayor constructora naval de la isla y principal contratista del prototipo, entregara el submarino a la Armada, una demora que ha conllevado la imposición de multas desde entonces.

El desarrollo de este sumergible ha estado envuelto en cierta polémica, debido a los retrasos en las pruebas y a su alto coste de producción (unos 1.212 millones de dólares por unidad).

La conformación de una flota submarina resulta crucial para mejorar las capacidades defensivas de Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por las autoridades de Pekín como una "parte inalienable" del territorio chino.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy