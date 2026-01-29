El rey Federico de Dinamarca visitará Groenlandia a mediados de febrero

La Casa Real reveló que el monarca danés llegará a Nuuk, la capital, el día 18 y que el programa de la visita se hará público más adelante.

"Seguimos de cerca la situación y hablamos sobre ello con nuestros hijos, que nos hacen preguntas. También estamos muy atentos a todo el apoyo a Groenlandia, a los groenlandeses y al Reino de Dinamarca, en especial de nuestros aliados", declaró Federico este jueves a medios daneses durante una visita oficial a Lituania.

Federico señaló que es consciente de que los groenlandeses han estado "muy preocupados" por las amenazas del presidente de EE.UU., Donald Trump, y enfatizó que ésa es una cuestión de mucho interés para él.

"Hay que mantener alta la moral de los groenlandeses. Siento que están preocupados, así que para mí es una alegría llegar allí y poder encontrarme con ellos", afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El renovado interés de Trump por Groenlandia, que asegura necesitar por motivos de seguridad nacional, ha generado una crisis en el seno de la OTAN y con varios países europeos, a los que amenazó con aranceles por enviar soldados a la isla.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Trump anunció la semana pasada tras reunirse en Davos (Suiza), donde asistía al Foro Económico Mundial, con el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, un preacuerdo que aseguró satisfacía todos sus deseos.

Diplomáticos estadounidenses, daneses y groenlandeses han iniciado reuniones de alto nivel para estudiar las preocupaciones de seguridad de Washington, aunque tanto Copenhague como Nuuk han resultado que la soberanía e integridad territorial de la isla no están en discusión.