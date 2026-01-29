El Senado de EE.UU. bloquea proyecto de presupuesto, mientras se acerca cierre de Gobierno

Todos los demócratas de la Cámara Alta y siete legisladores republicanos votaron en contra del presupuesto, que necesita 60 votos favorables, acercando al país a un cierre de Gobierno parcial que dejaría sin dinero a varias agencias, incluyendo el Pentágono y el Departamento de Salud.

El rechazo al presupuesto se da paralelo a una ronda de negociaciones entre los líderes del Senado y la Casa Blanca para pasar un paquete de financiación aparte para DHS, que les permita aprobar reformas a la agencia, incluyendo prohibir que los agentes de ICE usen pasamontañas para tapar sus caras y forzarlos a usar cámaras corporales portátiles que graben sus operativos.

El voto para rechazar el presupuesto llegó horas después de que Trump afirmara este jueves que está "cerca" de llegar a un acuerdo con los demócratas y que no cree que el Gobierno federal caiga en un nuevo cierre, después del parón récord del año pasado.

"No creo que los demócratas tampoco quieran un cierre, así que trabajaremos de forma bipartidista para evitarlo. Con suerte, no habrá un cierre del gobierno. Estamos trabajando en eso ahora mismo", explicó el presidente estadounidense, Donald Trump, en la reunión de gabinete que se celebró hoy en la Casa Blanca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

EE.UU. se enfrenta a su segundo cierre gubernamental, tras el más largo de su historia que se extendió por 43 días entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025.