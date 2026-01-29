España apoya incluir a la Guardia iraní en la lista de la UE de organizaciones terroristas

"España, como ha venido haciendo desde el primer momento, exige el respeto a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación pacífica de todos los iraníes y de todas las iraníes, que con mucha valentía se están manifestando y exigiendo que se amplíe el margen de la libertad", dijo Albares a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Exteriores que incluye en su agenda un punto sobre Irán.

El político español subrayó que España condena "la represión sin sentido del régimen iraní hacia sus propios ciudadanos" y subrayó que "tienen que cesar las detenciones arbitrarias" y advirtió de que "cualquier ejecución, sería una auténtica línea roja para España y para Europa".

"Como hemos venido haciendo, nos vamos a sumar a cualquier sanción que se proponga para el régimen iraní, incluidas las que incluyen a la Guardia Revolucionaria", dijo Albares.

Sobre las posibles consecuencias de incluir a la Guardia iraní en la lista de organizaciones terroristas de la UE, el ministro dijo que "no tenemos desgraciadamente nada que calibrar" a la vista de la inquietud que genera la situación en ese país, por la "represión ciega, indiscriminada", las "tensiones arbitrarias" y "una situación para las mujeres iraníes que nos preocupa terriblemente".

"Yo creo que es responsabilidad y (...) obligación de la Unión Europea, utilizar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para detener esa represión, para acompañar a los iraníes y las iraníes", opinó.

En ese contexto dijo que, aunque hombres y mujeres están en las calles, es "muy consciente" de que "para ellas, para las mujeres iraníes, es mucho más difícil" y que "requiere mucha más valentía estar en las calles de Irán reclamando lo más básico", que es la libertad de expresión, la libertad de manifestación pacífica.

Por ello, sobre las sanciones al régimen iraní, Albares dijo que ha "tenido claro desde el primer momento que esa es la vía, porque esos son los instrumentos que tiene la Unión Europea".