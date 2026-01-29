Española Cox invertirá 7.000 millones en proyectos clave en México, Ecuador y Chile

Las inversiones, que incluyen proyectos en México, Ecuador y Chile, fueron anunciadas por el presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, en un momento de consolidación de la presencia de la firma en América Latina, informó la compañía.

En los últimos años, la compañía ha reforzado su posicionamiento estratégico en la región, y esta misma semana ha asegurado la financiación bancaria para la adquisición de Iberdrola México, "una operación transformacional para Cox".

De hecho, señala que tras anunciar la "adquisición de Iberdrola México por 4.200 millones de dólares", Cox reafirma el compromiso de invertir "6.000 millones adicionales entre 2025 y 2030 para impulsar nuevas infraestructuras energéticas e hídricas en el país".

Este compromiso con México fue subrayado por Riquelme durante su intervención, al destacar la visión del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, "cuyo enfoque en infraestructura estratégica, transición energética y fortalecimiento del acceso al agua genera certidumbre para inversiones de largo plazo".

Riquelme afirmó en ese sentido que, cuando el Estado impulsa "políticas públicas claras y sostenibles en sectores clave, se crean las condiciones para atraer capital productivo, generar empleo y elevar el bienestar social".

Con respecto a Ecuador, el presidente de Cox recordó que la compañía mantiene el compromiso de "inversión de más de 700 millones de dólares en soluciones integrales de agua y energía" en ese país.

En esa línea, reconoció el impulso del presidente Daniel Noboa a favor del acceso universal a servicios hídricos y energéticos asequibles, una estrategia que, según indicó, "contribuye a reforzar la resiliencia climática del país y a convertirlo en un referente regional en materia de infraestructura sostenible".

El CEO de Cox también anunció más de 650 millones de dólares de nuevas inversiones en Chile durante los próximos tres años, tras la "mejora del clima regulatorio y de confianza" generado por la llegada del presidente electo José Antonio Kast.

"La existencia de marcos normativos previsibles y una política de Estado clara en materia de agua y energía resulta fundamental para atraer capital, dinamizar el empleo y consolidar una prosperidad sostenible", aseguró Riquelme.

"Nuestro crecimiento ha sido posible porque creemos en los países donde invertimos y en su talento local", indicó Riquelme, y recordó que Cox "nació en Panamá hace casi dos décadas y hoy opera en más de 30 países de cuatro continentes, con el respaldo de más de 10.000 profesionales dedicados a proteger infraestructuras críticas".

América Latina, según advierte Riquelme, sigue enfrentando "retos estructurales" como los son el bajo crecimiento económico, la alta informalidad laboral o los niveles de pobreza persistentes, pero defiende que la región "puede jugar un papel clave en el nuevo orden global si actúa de forma coordinada".

"La división nos debilita. La integración regional nos fortalece. Bloquear infraestructuras estratégicas o fragmentar mercados entre países hermanos no refuerza nuestra soberanía: nos hace más vulnerables", manifestó.