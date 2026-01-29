Exministro de Chávez dice que reforma de hidrocarburos deroga la nacionalización petrolera

"Efectivamente, se trata de la 'erradicación' de la política petrolera de Chávez y, agregaría yo, de la nacionalización de 1976 y de todo el pensamiento nacional petrolero del país", publicó Ramírez en un mensaje en su cuenta en X.

Ramírez, quien fue ministro de Petróleo desde 2002 y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) desde 2004 hasta 2013, señaló que el proyecto de reforma aprobado "deroga completamente no sólo la nacionalización de 1976 que reservaba al Estado las actividades petroleras, sino la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) de 2007", que, aseguró, otorgaba al país "el control y manejo de la mayor reserva de petróleo del planeta".

El exministro, quien se encuentra fuera de Venezuela tras ser acusado de corrupción por la Fiscalía, añadió que esta aprobación "borra de un zarpazo" las "conquistas" de casi 70 años.

Ramírez señaló que ahora las compañías privadas podrán comercializar el petróleo, que estaba reservado al Estado "por la Constitución", y con ello el Ejecutivo "se abroga una enorme discrecionalidad para favorecer al interés privado".

También criticó que se incluyera el arbitraje internacional para resolver disputas, al considerar que con ello se "está cediendo" la "soberanía jurisdiccional".

"Habría ahora que saber a favor de quién se entrega el petróleo de los venezolanos", añadió.

Tras casi dos horas de debate, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) dio luz verde a la reforma de la ley, promulgada en 2001 y sometida en 2006 a una modificación impulsada por Chávez para aumentar la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera.

Ahora, tras los cambios aprobados este jueves, se abren espacios para la participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) y para la inversión extranjera, incluso con la posibilidad de que los conflictos puedan ser resueltos "mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes".

La reforma a la legislación de hidrocarburos fue propuesta por Delcy Rodríguez después del ataque de Estados Unidos, que concluyó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de establecer contactos con la Casa Blanca en medio del interés del presidente de EE.UU., Donald Trump, en el petróleo venezolano, por el que cerró este mes con Caracas un contrato valorado en 500 millones de dólares.