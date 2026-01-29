Expertos de la ONU piden protección de civiles kurdos tras ofensiva de Siria en el noreste

En un comunicado conjunto, condenaron los abusos de derechos humanos denunciados en el contexto de la ofensiva, incluyendo presuntas ejecuciones sumarias, ataques a civiles, torturas y profanaciones de tumbas y cadáveres, pidiendo a las autoridades que investiguen esas posibles violaciones.

A lo largo de este mes el ejército sirio ha recuperado terreno controlado hasta ahora por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), principalmente formadas por kurdos y ligadas al gobierno de facto del noreste del país, que desde mediados de la década pasada contaron con apoyo de Estados Unidos.

Los expertos de la ONU también expresaron su profunda preocupación por denuncias de inseguridad, violencia y fugas en centros de detención del noreste sirio, en los que había supuestos combatientes del Estado Islámico o sus familias, y que en algunos casos han pasado a control de las autoridades sirias durante la ofensiva.

"Los detenidos en relación con EI en el noreste de Siria han estado en un vacío legal durante más de seis años, y una gran parte de ellos son mujeres y niños que han sufrido graves violaciones de derechos humanos", recordaron en el comunicado conjunto.

En ese sentido, pidieron que las condiciones de su detención sean estudiadas desde un marco legal, en el que sus necesidades humanitarias sean tenidas en cuenta, y reclamaron a los más de 50 países con ciudadanos en esos campos que lleven a cabo de forma urgente repatriaciones y rehabilitaciones de estas personas.

En el comunicado, también manifestaron su preocupación por los planes estadounidenses de trasladar masivamente a Irak a 7.000 presuntos prisioneros del Estado Islámico sin procedimiento legal alguno.

Firman el comunicado, entre otros, los relatores de la ONU sobre lucha antiterrorista (Ben Saul), ejecuciones extrajudiciales (Morris Tidball-Binz) e independencia judicial (Margaret Satterthwaite).