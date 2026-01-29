Fallece a los 88 años la poeta y novelista francolibanesa Vénus Khoury-Ghata

Nacida el 23 de diciembre de 1937 en Bcharre, Líbano, fue una figura emblemática de la literatura en francés, con una obra traducida a unas quince lenguas y galardonada con numerosos premios.

Influenciada por su infancia en Bcharre y los traumas de la guerra civil libanesa, su obra fusiona la herencia oriental con la expresión francófona, ofreciendo una reflexión sobre la resiliencia y el exilio.

Hija de un militar francófono y de una campesina, y criada en el seno de una familia maronita, estudió literatura en la Escuela Superior de Letras de Beirut. Era la hermana mayor de la novelista y periodista May Menassa, autora de 'Caminando en el polvo' y 'Maté a mi madre para vivir'.

En 1972, se mudó a París tras casarse con el médico e investigador Jean Ghata, tres años antes de que estallase la guerra civil libanesa. Su hija Yasmine Ghata es también escritora.

A lo largo de su carrera, Khoury-Ghata produjo unas cuarenta novelas y poemarios, explorando temas como el exilio, la memoria, la guerra, la identidad y la condición femenina.

Un día, en Nueva York, vio sus libros traducidos en inglés y expuestos en una famosa librería, y se dijo a sí misma, abrumada: "Tú, la niña Abdul Sater de Bcharre, que jugabas descalza afuera, que atrapabas saltamontes y mariposas... mira dónde estás hoy", según relató en sus redes sociales el fundador de la asociación para fomentar un sentido de orgullo y pertenencia árabe TAKREEM, Ricardo Karam.

Académicos, premios Nobel y destacados periodistas se reunían en su casa: sabía cómo conectar, escuchar, suscitar debates excepcionales y elevar cada conversación a la categoría de lo esencial, añadió Karam.

Su primer poemario, 'Rostros inacabados', se publicó en 1966, seguido de 'Tierras estancadas' en 1967. En 1971, publicó su primera novela, 'Los inadaptados'.

Entre sus novelas se incluyen 'El hijo disecado' (1980), 'Alboroto por una luna muerta' (1983), 'Mortemaison' (1986), 'Bayarmine' (1988), 'La amante del notable' (1992), 'Una casa al borde de las lágrimas' (1998), 'Siete piedras para la adúltera' (2007), 'La prometida montaba un burro' (2013), ganadora del Premio Renaudot en edición de bolsillo en 2015; y 'Los últimos días de Mandelstam' (2016), que ganó el Premio Geneviève-Moll en la categoría de biografía en 2017.

Entre sus novelas recientes se encuentran 'Marina Tsvetaeva, muriendo en Yelabuga' (2019) y 'Lo que queda de los hombres' (2021).

En poesía, su estilo lírico y barroco, influenciado por sus raíces orientales, aborda la pérdida y el exilio. Entre sus colecciones se citan 'Las sombras y sus gritos' (1979), que ganó el Premio Guillaume Apollinaire en 1980; 'Monologo del muerto' (1986), 'Antología personal' (1997), 'Compasión de las piedras' (2001), 'Los Oscurecidos' (2008), '¿Dónde van los árboles?' (2011), ganadora del Premio de Poesía Pierrette-Micheloud en 2012; y 'Pregunta a la oscuridad' (2020).

Sus últimos poemarios fueron 'Desarraigo de las almas errantes' (2024) y '¿Quién habla en nombre del jazmín?' (2025).

También escribió libros para niños, como 'Lección de aritmética al críquet' (1987) y '¿Para qué sirve la nieve?' (2009).

Nombrada caballero de la Legión de Honor en 2000, fue ascendida a oficial en 2010 y comendadora en 2017; así como comendadora de la Orden de las Artes y las Letras en 2022 y gran oficial de la Orden Nacional del Mérito en 2023.