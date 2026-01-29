Familiares de víctimas esperan justicia a un mes del accidente del tren Interoceánico

En declaraciones a EFE en Matías Romero, pequeña ciudad del estado de Oaxaca, Jiménez del Toro, extrabajador de Ferrocarriles Nacionales de México, dijo que esta detención no debe cerrar el caso, porque aún existen dudas respecto al siniestro.

“El que le haya tocado que pague su descuido porque ese es un error humano. Sí, pues es en la tripulación del tren porque ellos de estación a estación deben tener su horario para llegar y tienen la velocidad para recorrer porque ya tienen medido el kilometraje”, dijo a EFE el primo del comunicador fallecido.

Israel Enrique Gallegos Soto, comunicador social de 60 años de edad, abordó el tren en la estación de Ixtepec, en Oaxaca, junto con su esposa Karla, quien resultó lesionada.

De acuerdo con los familiares, Karla continúa bajo supervisión médica.

“Hace como 15 días que hablé pues estaba en recuperación, pero sí la estaban atendiendo bien, no había queja por ahí, cuando le tocaba ir al doctor iban por ella, la llevaban y había psicólogo, todo lo que ella necesitara”, explicó Hares Jiménez.

El accidente, que dejó además 90 lesionados, se produjo entre las poblaciones de Nizanda y Chivela, en el kilómetro 230 del tramo ferroviario Salina Cruz (Oaxaca) - Coatzacoalcos (Veracruz).

La mayoría de las víctimas eran del Istmo de Tehuantepec, en el sur de México, han preferido omitir declaraciones a los medios de comunicación, aunque han indicado que los ofrecimientos e indemnizaciones pactados por el gobierno federal se han ido cumpliendo poco a poco.

En este sentido, el Gobierno de México anunció este miércoles el inicio del proceso de reparación integral para las víctimas del accidente del Tren Interoceánico, que además de los 14 fallecidos dejó casi un centenar de heridos.

El anuncio de la reparación del daño ocurre luego de que el martes la Fiscalía General de la República (FGR) informara que el exceso de velocidad provocó el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

"El maquinista aceleró considerablemente hasta el lugar del siniestro", afirmó Ernestina Godoy, jefa de la FGR, en un mensaje a medios.

Ante ello, señaló, que se imputó penalmente al chófer del tren por los delitos de homicidio y lesiones culposas.

Según la dependencia, tras el análisis de la “caja negra” del tren se concluyó que la unidad iba a 65 kilómetros por hora en la curva donde ocurrió el descarrilamiento, cuando la máxima permitida es de 50 km/h.

El Corredor Interoceánico es uno de los proyectos estratégicos del Gobierno mexicano para conectar los océanos Pacífico y Atlántico mediante una red ferroviaria, portuaria e industrial que atraviesa los sureños estados de Oaxaca y Veracruz.

Este proyecto, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) e inaugurado en 2023, se había presentado como una alternativa logística al Canal de Panamá al conectar el Pacífico y el Atlántico mexicano, como un polo de desarrollo para el sur y el sureste del país.