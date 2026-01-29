Felipe VI aboga por que haya más mujeres en la dirección de los organismos multilaterales

El rey de España inauguró el segundo Diálogo GWL Voices, una plataforma para analizar el momento geopolítico y el papel de las mujeres como agentes de transformación.

Aunque están cada vez más presentes en todas las esferas de la vida política y económica, no es proporcional su presencia en los niveles más altos de los órganos multilaterales de toma de decisiones, recordó.

Y a pesar de algunos avances notables en la composición de los equipos directivos de estas organizaciones multilaterales, explicó, desde 1945 solo el 13 % de sus líderes han sido mujeres.

El monarca incidió en los objetivos del foro de reflexionar sobre la necesidad de una mayor participación de las mujeres en cualquier sistema de gobernanza internacional y de fortalecer el multilateralismo "especialmente ahora, cuando está siendo objeto de un enorme escrutinio y se cuestiona en gran medida".

Tras subrayar la necesidad de "no dar nada por sentado", insistió en que la igualdad de género, como principio humano básico, debe influir y reflejarse por igual en la representación de cualquier organismo internacional de gobernanza pública o corporativa: "Avanzar hacia un liderazgo más representativo no es una acción simbólica, sino una inversión en la legitimidad del sistema".

Felipe VI subrayó que, en muchas partes del mundo, "las mujeres siguen sufriendo una enorme discriminación e incluso limitaciones legales a sus derechos humanos fundamentales".

GWL Voices es una red de cerca de 80 mujeres líderes de más de 40 países de todas las regiones del mundo con experiencia en los más altos puestos de gobierno y de la ONU, todas vinculadas al multilateralismo.

Desde su fundación, en marzo de 2019, promueven los derechos de las mujeres con su plena inclusión en cargos de liderazgo dentro del sistema multilateral.