Fiscales advierten a Bondi que reclamos a Minesota amenazan el equilibrio constitucional

Los fiscales aluden a una carta de Bondi a Walz en la que le reclama listas electorales, datos de programas de asistencia federal como Medicaid o el Servicio de Alimentos y Nutrición, y rescindir las políticas santuario, como condición para "poner fin al caos" en el estado tras la muerte del manifestante Alex Pretti, abatido por agentes de inmigración.

El grupo de fiscales, liderados por la de Nueva York, Letitia James, condenan el intento del Gobierno del presidente Donald Trump "de explotar el caos" en Minesota para presionar a los líderes estatales a entregar datos confidenciales de los residentes y desmantelar políticas de seguridad pública de largo plazo.

Expresan su incondicional apoyo a Minesota y señalan a Bondi que las amenazas federales probablemente entren en conflicto con litigios en curso y protecciones judiciales.

"Su carta no parece ser un esfuerzo de buena fe para la coordinación intergubernamental. En su lugar, su carta se interpreta como un intento posterior a los hechos para justificar una operación federal altamente preocupante, cuya ejecución y consecuencias plantean serias inquietudes que ahora están recibiendo atención nacional", indican en la misiva a Bondi.

Le recuerdan además que su carta, del 24 de enero, "plantea exigencias que carecen de base legal y son incompatibles con los principios fundamentales de nuestro sistema federal", y que constituyen una "profunda intromisión" en la soberanía del estado.

Y concluyen que es un intento "ilegal e infundado" de "aterrorizar a la población de Minesota y obligar al estado a abandonar" a los residentes que ha jurado proteger.

Condenan, así, a la Administración Trump por "intentar por la fuerza lo que no puede lograr por la vía judicial".

"Rechazamos su intento de justificar ante el pueblo estadounidense las acciones ilegales de la Administración en Minesota mediante la creación de miedo, desconfianza y división", afirman.

"El gobierno federal nos pide que aceptemos una justificación tardía de sus acciones ilegales en Minesota. Nos negamos a dejarnos intimidar por estas amenazas y rechazamos sus exigencias ilegales que vulneran la soberanía fundamental de Minesota", indicó la fiscal de Nueva York en un comunicado.