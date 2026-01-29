Fiscalía de México investiga la desaparición de diez mineros en Sinaloa

A través de un comunicado, la Fiscalía estatal informó que investiga estos hechos tras el reporte emitido por la apoderada legal de la empresa minera de origen canadiense, quien denunció esta desaparición ante las autoridades.

La propia compañía confirmó estos hechos en una nota informativa, en la que añadió que el "incidente está actualmente bajo investigación", de modo que la información disponible es "limitada".

De todas maneras, aseguró que su "prioridad" es la "seguridad y bienestar" de los trabajadores en paradero desconocido, a la vez que informó que "como medida de precaución" algunas actividades en la zona donde ocurrieron los hechos se suspendieron "temporalmente"

Los mineros habrían sido privados ilegalmente de su libertad por un comando armado, que habría secuestrado a los trabajadores la mañana del viernes 23 de enero, de acuerdo al testimonio de familiares de los desaparecidos citados por medios locales.

Entre los desaparecidos hay ingenieros, personal operativo, un geólogo y guardias de seguridad.

Ante esta situación, se inició una investigación por parte del Ministerio Público por el presunto delito de desaparición cometida por particulares, con el objetivo de esclarecer estos hechos.

Para ello, está en contacto con autoridades estatales y federales, incluidas la Comisión Estatal de Búsqueda del Estado de Sinaloa, para "la implementación de operativos de búsqueda y la realización de diversas diligencias de investigación encaminadas a la localización de las personas", agregó en la nota informativa.

Estos hechos ocurren en un contexto de creciente preocupación por las desapariciones en México, un fenómeno que afecta a al menos 133.000 familias en el país y que ha sido documentado de manera constante por colectivos de búsqueda, organizaciones civiles y organismos internacionales de derechos humanos, particularmente en regiones con presencia de grupos delictivos.

Sinaloa, uno de los principales estados productores de minerales en el país, también enfrenta una persistente problemática de violencia e inseguridad vinculada al crimen organizado, lo que ha impactado tanto a comunidades locales como a sectores productivos, incluida la industria minera.