FundéuRAE: “desconcertador”, alternativa a “descombobulador”

En las noticias relacionadas con Venezuela, se han podido encontrar ejemplos como “Trump bautizó el arma como ‘El Descombobulador’”, “Qué es el ‘descombobulador’, el arma secreta que usaron las fuerzas de Estados Unidos” o “Cualquier explicación sobre el funcionamiento específico del supuesto ‘descombobulador’ carece de respaldo oficial”.

La voz inglesa “discombobulator” se ha creado a partir del verbo “to discombobulate”, que significa ‘desconcertar, desorientar’, y se aplica de modo informal a un arma estadounidense cuyo propósito parece ser aturdir a las personas e interferir en los sistemas de defensa con el fin de neutralizarlos. Esta denominación, como mera copia, algunos medios la han traducido al español como “descombobulador”, a pesar de que existe el equivalente directo “desconcertador”, que es el modo en que ha aparecido en algunos medios, aunque también podrían valer “desorientador”, “alterador” o “perturbador”, entre otros, según la cuenta de X de la RAE.

Si bien estos últimos son términos bien formados, recogidos incluso en el diccionario académico, al tener un sentido especial, puede ser conveniente, aunque no obligatorio, que vayan entrecomillados (lo cual sí es necesario si se quieren presentar como una cita textual). Además, en el caso de que se usen como nombres genéricos de un tipo de arma, lo apropiado es escribirlos en minúscula.

Así, en los ejemplos anteriores, habría sido más adecuado “Trump bautizó el arma como el ‘desconcertador’”, “Qué es el ‘desconcertador’, el arma secreta que usaron las fuerzas de Estados Unidos” y “Cualquier explicación sobre el funcionamiento específico del supuesto ‘desconcertador’ carece de respaldo oficial”.

