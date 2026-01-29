Gobierno argentino destina 68,8 millones de dólares a bomberos por incendios en Patagonia

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, dispone la transferencia de fondos del Ministerio de Seguridad Nacional a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la zona, a la Agencia Federal de Emergencias y al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios.

Para las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de primer grado se asignó un total de 100.810.319.998,50 pesos (cerca de 68,8 millones de dólares), que serán distribuidos entre las 1.062 entidades registradas, por lo que a cada una le corresponderán 94.924.971,75 pesos (alrededor de 64.800 dólares).

Según el texto oficial, el dinero tendrá como destino “la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuario y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos”.

En el caso de las entidades de segundo grado provinciales, la resolución establece una asignación de 7.754.639.995,93 pesos (unos 5,3 millones de dólares), que se distribuirán en forma proporcional de acuerdo con la cantidad de asociaciones afiliadas informada por cada federación.

La Agencia Federal de Emergencias recibirá 2.584.880.009,64 pesos (unos 1,76 millones de dólares), mientras que el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios, como ente de tercer grado, percibirá 7.754.640.000 pesos (cerca de 5,3 millones de dólares).

La decisión se conoce mientras amplias zonas de la Patagonia enfrentan incendios forestales de gran magnitud, con decenas de miles de hectáreas afectadas y un importante despliegue de recursos para contener el avance del fuego.

La Patagonia de Argentina afronta desde el inicio del verano graves incendios forestales en un contexto de cambio en las condiciones climáticas y reducción de recursos estatales para prevenir y contener el avance de las llamas, que ya destruyeron más de 45.000 hectáreas de zonas protegidas, viviendas e infraestructura.