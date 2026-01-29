Gobierno colombiano envía comisión para apoyar a familiares de víctimas de accidente aéreo

Satena informó en un comunicado que la delegación está formada por personal de la aerolínea; de la empresa Searca, operadora del vuelo y de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) "con el propósito de brindar acompañamiento directo y solidario a las familias víctimas del accidente ocurrido en el municipio de la Playa de Belén, Norte de Santander".

El avión, un bimotor Beechcraft 1900, despegó ayer del aeropuerto Camilo Daza, de Cúcuta, capital de Norte de Santander, para un vuelo de 25 minutos con destino al aeropuerto Aguas Claras, de Ocaña, pero se estrelló en una zona montañosa cercana a su destino.

Los restos del avión fueron hallados por campesinos de la aldea Curacica, una zona rural de la Playa de Belén (Norte de Santander), situado a solo media hora de Ocaña, donde ya comenzaron las tareas de recuperación de los cadáveres de los trece pasajeros y dos tripulantes.

Entre las víctimas están el representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya; el candidato a congresista Carlos Salcedo; Maira Alejandra Avendaño, de la ONG Consejo Noruego de Refugiados (NRC, en inglés), Karen Liliana Parales, de la organización World Vision, y Juan David Pacheco, quien fue concejal del municipio de Ocaña.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También fallecieron el médico Rolando Peñaloza Gualdrón, especialista en neurocirugía del Hospital Emiro Quintero Cañizares, de Ocaña, y su esposa María del Carmen Díaz, así como otros ciudadanos oriundos de esa localidad, principalmente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Por su parte, la Aerocivil adelantará las labores de investigación que permitan establecer lo sucedido" agregó Satena, pues hasta ahora no se sabe qué pudo haber causado el accidente del avión que, según las autoridades, fue fabricado en 1995 y tenía 32.000 horas de vuelo, así como todos sus documentos al día.

Satena es una aerolínea estatal que hace parte del Grupo Social y Empresarial de Defensa (GSED), un holding del que hacen parte 17 empresas o instituciones oficiales.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió anoche al Ministerio de Transporte y a la Aerocivil "una rigurosa investigación" del accidente, el más grave sufrido por Satena en los últimos 50 años.