Guterres predice un 2026 de "caos" y dice que "solo ONU puede autorizar uso de la fuerza"

El diplomático portugués, que encara su último año en el cargo, alertó de que "la ley del poder está reemplazando al poder de la ley" y de que hay "instituciones multilaterales bajo ataque y la cooperación internacional debilitándose".

"Los sistemas de cooperación global están desfasados, reflejan estructuras de poder de hace más de 80 años" en un momento en que ha crecido el riesgo de conflictos globales "ante la erosión del derecho internacional", agregó en su tradicional conferencia de prensa al inicio del año.

Sobre asuntos globales, señaló que la ONU ha "condenado la terrible represión" en Irán, y abogó por "un diálogo que evite una crisis que podría ser devastadora en la región".

Sobre Israel, aseguró que tiene que crear las condiciones para la solución de los dos Estados y que "el único país que puede presionar a Israel es EE.UU., y por eso es importante que Washington reconozca los derechos de los palestinos".

Guterres pidió también un acuerdo en Ucrania para "evitar cualquier tipo de bombardeo" en un momento en que la Rusia de Vladímir Putin está atacando instalaciones energéticas ucranianas para "congelar a la población y provocar una catástrofe humanitaria".

"El país más poderoso del mundo es Estados Unidos, y muchos consideran que existen dos polos: China y EE.UU.", anotó. "Si queremos un mundo estable, con paz y desarrollo, necesitamos apoyar la multipolaridad".

"Estamos viendo estos días todo tipo de acuerdos comerciales entre diferentes países. Se está creando una red de tecnología, comercio y cooperación que puede crear las condiciones para un mundo donde prevalezca la Carta de la ONU", agregó.

Entre sus prioridades para este año, mencionó la reforma del Consejo de Seguridad, una transición energética justa y la creación de un marco para la gobernanza de la inteligencia artificial.

"Quienes critican a la ONU por no ser efectiva son los mismos que critican una reforma del Consejo, que es lo que la haría más efectiva", agregó.

Según Guterres, el Consejo debe tener miembros permamentes de África, Latinoamérica y más de Asia, un "reequilibrio que se tiene que alcanzar". Para él, también se ha de "restringir el derecho a veto para cuestiones como crímenes contra la humanidad".

Asimismo, dijo estar "muy orgulloso del trabajo de la ONU" y que el trabajo de la organización es más efectivo "que muchos de los países que critican la organización", defendió.

Afirmó que no le preocupa su legado, algo que "corresponde evaluar a otros", y enfatizó que no se deben olvidar problemas como la reducción de la ayuda humanitaria, las crecientes desigualdades y la crisis climática, que están generando "reacciones de desesperación, desplazamiento y muerte".

Guterres advirtió también sobre "la transferencia masiva de poder hacia empresas tecnológicas privadas", cuya influencia en mercados, elecciones y conflictos puede "generar inestabilidad cuando opera sin límites ni regulaciones".