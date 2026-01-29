H&M gana 1.143 millones de euros en su último año fiscal, un 4 % más

El beneficio operativo subió un 6 % hasta 18.395 millones de coronas suecas (1.740 millones de euros).

Las ventas ascendieron a 228.285 millones (21.588 millones de euros), un 2 % más contabilizadas en divisas locales.

El inventario se redujo un 12 % hasta 35.427 millones de coronas (3.350 millones de euros).

La principal competidora de la firma de distribución española Inditex obtuvo una ganancia neta de 4.332 millones de coronas suecas (419 millones de euros) en el cuarto trimestre (septiembre-noviembre), un 45 % más.

La mejora en la oferta a los clientes y en el margen bruto, así como un buen control de costes, contribuyeron al resultado en el último parcial, explicó la compañía en su balance.

El beneficio operativo fue de 6.364 millones (602 millones de euros), un 38 % más.

Las ventas ascendieron a 59.221 millones (5.600 millones de euros), un 2 % más en divisas locales.

H&M señaló que espera que las ventas desciendan un 2 % en divisas locales entre el 1 de diciembre y el 31 de enero, una caída que la firma explica por la fuerte subida a finales de noviembre durante la semana del "Black Friday", lo que repercutió en la demanda en varios mercados el mes siguiente.

"Gracias a al refuerzo de la oferta a las clientes, un buen control de costes y una mejora en la productividad del inventario, seguimos dando pasos importantes hacia todos nuestros objetivos a largo plazo en un entorno exigente", señaló en un comunicado el director ejecutivo de la compañía sueca, Daniel Ervér.

El Consejo de Administración de H&M ha propuesto a la asamblea general que apruebe una autorización para recomprar sus acciones B y un dividendo de 7,10 coronas suecas (0,67 céntimos) por título, un 4 % más que en el ejercicio anterior.

H&M contaba a 30 de noviembre pasado con 4.101 tiendas abiertas, un 4 % menos que el año fiscal anterior.