Investigan la misteriosa muerte por disparos de tres cazadores en bosque de Sicilia

Los cadáveres, junto a los que se encontraron tres rifles, fueron hallados anoche por otro cazador amigo de uno de los tres, quien salió a su búsqueda al no poder contactarlo, según informaron este jueves los medios italianos.

Dos de los cazadores muertos son hermanos, Davis Pino, de 26 años, y Giuseppe Pino, de 44, residentes y el tercero es Antonio Gatani, de 82 años y todos vestían ropa de caza para una cacería de jabalíes negros, una raza local, que comenzó en la mañana del miércoles.

La fiscalía investiga, entre otras, dos hipótesis principales: la primera un doble homicidio y suicidio; y la segunda que pueda haber sido un triple homicidio cometido por una cuarta persona que posteriormente huyó.

El análisis de las heridas y la trayectoria de los disparos serán cruciales para esclarecer lo sucedido, explican los medios.

Los especialistas de los Carabineros han acordonado la zona para investigar la posibles presencia de una cuarta persona así como analizar las trayectorias de los disparos.

"Lo ocurrido nos entristece profundamente", declaró el alcalde de la localidad de Montagnareale, Salvatore Sidoti. "Aún desconocemos qué ocurrió, si fue un accidente de caza o algo más. Hasta el momento, los investigadores no han revelado nada; la zona está acordonada y los Carabineros no permiten que nadie se acerque", indicó.