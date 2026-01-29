Justicia de EE.UU. presenta cargos contra hombre que "agredió" a congresista en Mineápolis

El hombre, identificado como Anthony James Kazmierczak, se enfrenta hasta a ocho años de prisión por un delito de "agresión, resistencia u obstrucción a determinados funcionarios o empleados" tras dirigirse hacia Omar y rociarle con un líquido, mientras ella intervenía, hasta que fue detenido por el equipo de seguridad.

Kazmierczak, que se encontraba sentado entre el público del mitin, se levantó en medio de su discurso y le apuntó con una jeringuilla con una mezcla de agua con vinagre de manzana que le manchó la ropa pero no le llegó a la cara, según recoge la acusación firmada por el agente del FBI, Derek Fossi.

El evento fue interrumpido, pero se reanudó después de que la legisladora insistiera en continuar hablando para que sus detractores no consiguieran su objetivo: callarla.

Una persona cercana Kazmierczak explicó al FBI que hace unos años estaba hablando con alguien por teléfono y dijo: "Alguien debería matar a esa zorra", según el documento.

En sus redes sociales hay varios mensajes en apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y un dibujo contra la congresista publicado en octubre de 2021.

Omar se encontraba dando un mitin en contra el despliegue de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza, movilización autorizada por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

Desde que llegaron estos efectivos al estado, en concreto a Mineápolis, dos civiles murieron tras recibir disparos de agentes, uno resultó herido por lo mismo y decenas fueron detenidos por protestar contra la actuación de los cuerpos.

La demócrata lleva siendo unas semanas el blanco de los ataques de Trump, en el marco de la campaña en Minnesota.

El mandatario acusa a la congresista de haberse quedado miles de dólares tras un fraude en las ayudas del estado.