Kabul informa de conversaciones con EE.UU. sobre canje de un prisionero en Afganistán

El portavoz del Ejecutivo de facto de Afganistán, Hamdullah Fitrat, dijo a EFE que los contactos entre ambas partes se han producido en el marco de los esfuerzos por explorar un potencial mecanismo de canje del prisionero.

"Sí, se han celebrado conversaciones entre el Emirato Islámico de Afganistán y Estados Unidos sobre un posible intercambio de un prisionero; sin embargo, no se ha alcanzado una conclusión final", señaló Fitrat.

El portavoz añadió que el Gobierno talibán sigue abierto a continuar las negociaciones con el objetivo de lograr la liberación de afganos detenidos en Estados Unidos.

"Seguimos comprometidos con cualquier negociación que pueda allanar el camino para la liberación de prisioneros afganos a cambio de detenidos", dijo Fitrat a EFE.

Las autoridades fundamentalistas no facilitaron detalles sobre el ciudadano afgano, ni sobre los motivos de su detención, la fecha de su arresto o su situación actual.

Según informaciones disponibles, ha pasado más de un año desde la detención en Kabul del ciudadano estadounidense Dennis Coyle.

Por su parte, el ciudadano afgano-estadounidense Mahmood Shah Habibi llevaría retenido en Afganistán desde la vuelta de los talibanes al poder en Kabul, en agosto de 2021

En septiembre del año pasado, los talibanes liberaron a un ciudadano estadounidense presuntamente detenido en Afganistán desde 2024.

Aquella liberación se produjo tras unas inusuales negociaciones directas entre Kabul y un enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.