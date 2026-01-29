Kallas cuestiona la amenaza de Trump de atacar Irán: "La región no necesita otra guerra"

En una rueda de prensa después del Consejo de Asuntos Exteriores en el que los países de la Unión Europea han acordado incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la UE por la represión en el país, Kallas apuntó que esto les sitúa "al mismo nivel" que el Estado Islámico (EI), Hamás, Hizbulá o Al Qaeda.

"Los que actúan a través del terror deben ser tratados como terroristas", afirmó Kallas.

Preguntada por si la decisión implica que la UE apoyaría una potencial intervención militar de Estados Unidos en Teherán, la jefa de la diplomacia europea señaló en que la designación implica que los Estados miembros "criminalizan cualquier actividad o interacción con la organización terrorista" y aumenta la presión sobre esta entidad.

"En lo que se refiere a ataques, creo que la región no necesita otra guerra", añadió.

Un asesor del líder supremo, Ali Jameneí, dijo este miércoles que Irán atacará Israel, a objetivos de Estados Unidos y a los países que lo apoyen si Washington lleva a cabo una intervención militar contra territorio iraní.

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos se encuentran en uno de sus puntos más altos en su historia tras el envío de una flota a Oriente Medio por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, y las amenazas de intervenir militarmente en el país persa si no se presta a negociar.