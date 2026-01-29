Kallas dice que Rusia no se toma en serio la paz al enviar militares a hablar con Ucrania

"Hay conversaciones en Abu Dabi, pero por parte de Rusia solo hay personal militar presente que no tiene mandato para acordar nada, lo que significa que definitivamente no se toman en serio la paz. Es todo lo contrario", indicó Kallas a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores de la UE, en el que se prevé que acuerden nuevas sanciones contra Moscú.

Kallas dijo que es importante seguir "presionando a Rusia para que negocie de verdad" porque, "en este momento, solo están fingiendo que lo hacen" mientras aumentan sus ataques contra la población civil.

"En octubre, el número de objetivos civiles había sido del 93 %. Creo que ahora mismo es mucho, mucho más. Rusia está atacando hospitales, escuelas, edificios de apartamentos, infraestructuras críticas e infraestructuras energéticas con el fin de bombardear y congelar a los ucranianos para que se rindan", apuntó, y vaticinó que "se avecina una catástrofe humanitaria allí".

Preguntada por si cree que Estados Unidos podría ofrecer garantías de seguridad a Ucrania solo a cambio de concesiones territoriales a Rusia, la ex primera ministra estonia dijo que lo que le inquieta es que se esté "distorsionando la imagen, porque Ucrania no es quien está llevando a cabo la agresión".

"Es Rusia quien lo está haciendo. Deberíamos ejercer más presión sobre Rusia para que veamos concesiones por parte rusa", dijo.

Sobre las garantías de seguridad, pidió ofrecer "garantías tangibles" en las que también participe EE. UU.: "Si los ucranianos están haciendo concesiones muy duras, lo hacen para que haya paz en el resto de Ucrania, y entonces tiene que quedar muy claro que haya paz en el resto de Ucrania y que Rusia no vaya a volver a atacar", apostilló.

Por lo que respecta a la colaboración con Estados Unidos, Kallas aseguró que siguen "cooperando mucho" y mantienen "estrecho contacto en lo que respecta a Oriente Medio y también a Ucrania".

Pero dejó claro que, "para que cualquier acuerdo funcione, es necesario que los europeos se sumen a él, porque esta guerra se está librando aquí y hemos visto que los estadounidenses llevan ya casi un año sin apoyar a Ucrania".

"Para nosotros es muy importante que se respeten los principios de integridad territorial y soberanía. Por supuesto, vemos que el derecho internacional está sometido a una gran presión, no solo en Ucrania, sino también por parte de otras potencias", advirtió.