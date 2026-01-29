Kallas prevé que la UE acordará hoy incluir a Guardia Revolucionaria iraní como terrorista

"Vamos a sancionar a personas concretas que han cometido actos violentos contra estos manifestantes. También hay algunas entidades, pero además espero que incluyamos a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas" por la represión de las autoridades iraníes contra la población, indicó a la prensa a su llegada a la reunión.

Preguntada por si la UE ha calibrado los riesgos de esta medida, la política estonia aseguró que "se han calculado los riesgos" y precisó que "la parte diplomática queda fuera" de la Guardia revolucionaria.

"Me refiero también a que las interacciones con el ministro de Asuntos Exteriores (iraní) no están sujetas a esto. Por lo tanto, la estimación es que los canales diplomáticos seguirán abiertos", agregó.

España y Francia, que habían expresado reticencias, también respaldarán la decisión, que se debe tomar por unanimidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo a su llegada que hoy respaldarían sanciones contra los responsables de la represión en Irán, en concreto contra miembros del Gobierno, fiscales, jefes de unidades policiales, miembros de la Guardia Revolucionaria responsables del bloqueo de internet en el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Más de 20 personas y entidades verán congelados sus activos y se les prohibirá el acceso al territorio europeo. Sin duda habrá que ir más allá y por eso Francia anunció ayer que apoyará la inclusión del Cuerpo de Guardianes de la Revolución en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea", concluyó.