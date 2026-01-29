Kremlin confirma que el asunto territorial centrará las negociaciones en Abu Dabi

"La cuestión territorial es la más importante", declaró el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov.

En declaraciones a la televisión estatal rusa, Ushakov agregó que aparte de ese tema, "quedan muchos otros asuntos en la agenda" de los negociadores.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo esta semana que "no es un secreto para nadie" que "la cuestión territorial, que es parte de la 'fórmula de Anchorage' tiene, por supuesto, una gran importancia para la parte rusa".

Se refería a que Moscú no declarará un alto el fuego hasta que las tropas ucranianas no abandonen el territorio del Donbás, donde Kiev aún controla más de la quinta parte de la región de Donetsk.

Insistió en que dicha fórmula fue "acordada" por los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y EE.UU., Donald Trump, en la cumbre de agosto de 2025 en Alaska y que ahora le toca el turno a los expertos, a los grupos de trabajo en Abu Dabi.

En cuanto a las garantías de seguridad para Ucrania, Ushakov dijo que "nadie lo ha consensuado con la parte rusa".

También el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo horas antes que Moscú desconocía el carácter de las garantías de seguridad ofrecidas por Estados Unidos a Ucrania en el marco de las negociaciones en Abu Dabi.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que el documento de garantías de seguridad de EE.UU. estaba listo para ser firmado.

Al respecto, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, adelantó ante el Senado de su país que esas medidas podrían incluir el despliegue de tropas europeas sobre el terreno -a lo que se opone Moscú-, pero no estadounidenses.