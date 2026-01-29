La bolsa española pierde el 0,1 % y el nivel de 17.600 puntos por la caída de Wall Street

Después de tantear los máximos históricos del miércoles por encima de 17.800 puntos, el índice de referencia del parqué nacional, el IBEX 35, bajó 17,9 puntos, ese 0,1 %, hasta 17.589,7 puntos. En el año sube todavía el 1,63 %.

La caída del 0,35 % de Wall Street por el descenso de algunas tecnológicas truncó las ganancias que registró la bolsa española durante la mayor parte de la sesión. El barril de petróleo Brent subía el 3,82 % y se negociaba a 71,01 dólares, nivel del pasado julio.

De los grandes valores, solo bajó la multinacional textil Inditex, el 0,04 %, mientras que la petrolera Repsol avanzó el 1,78 % (mayor subida del IBEX); la energética Iberdrola ganó el 0,59 %, Telefónica el 0,41 %, Banco Santander el 0,26 % y el también banco BBVA el 0,05 %.