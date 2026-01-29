La India proyecta un crecimiento del 7,4 % y se confirma como cuarta economía mundial

El Informe Económico (Economic Survey), el documento que marca la hoja de ruta financiera del país antes de la presentación de los Presupuestos Generales, eleva además el potencial de crecimiento a medio plazo de la India y proyecta una expansión del 7,0 % (en un rango del 6,8 % al 7,2 %) para el próximo ejercicio (2026-27).

"La India debe correr un maratón y un sprint simultáneamente", señala el documento elaborado por el Asesor Económico Principal, V. Anantha Nageswaran, que advierte que el país enfrenta la "Paradoja de 2025", un éxito interno que choca contra un sistema global fracturado por la geopolítica y que "ya no premia" la estabilidad con inversiones automáticas.

El desglose de los datos revela que la economía india se apoya en el sector servicios, un 9,1 % (frente al 7,2 % del año anterior), y la industria, con un crecimiento del 6,2 %, destacando especialmente la manufactura (7,0 %), que se beneficia de la fuerte demanda interna.

Por su parte, la agricultura, vital para el empleo rural, mantiene una senda estable con un avance del 3,1 %.

El Gobierno ha logrado reducir el déficit fiscal al 4,8 % del PIB en el actual ejercicio (mejorando la meta del 4,9 %) y se fija un objetivo aún más estricto del 4,4 % para 2026.

Esta disciplina se mantiene pese a lo que el Ejecutivo califica de "vientos en contra" externos, citando explícitamente el impacto de las barreras comerciales de Estados Unidos. El texto detalla que Washington impuso en 2025 un arancel del 25 % sumado a un "arancel penal adicional del 25 %".

En el plano monetario, el documento califica la inflación de "moderada y contenida", situándola en torno al 1,7 % (según datos parciales de abril-diciembre), gracias a la estabilización de los precios de los alimentos.

Con un PIB nominal valorado ya en 4,18 billones de dólares, el informe ratifica el sorpaso a Japón y marca el objetivo de alcanzar los 7,3 billones de dólares para 2030, desplazando a Alemania del tercer puesto mundial.