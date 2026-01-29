La OTAN examina este jueves el gasto militar de España en una primera reunión en Madrid

El Gobierno afronta con confianza la evaluación de la OTAN, unos exámenes periódicos que se realizan a los países aliados según se acordó en la cumbre de La Haya de junio del año pasado.

En las dos reuniones en Madrid, este jueves y viernes (denominadas Step 3), se examinará el avance de España en las capacidades asignadas por la OTAN en esa cita y aceptadas para el periodo 2025-2029.

Una vez evaluados los datos, la Alianza publicará su estimación inicial del gasto en defensa a mediados de febrero, señalaron a EFE fuentes del Ministerio de Defensa.

Los responsables de Defensa informarán a los miembros de la Alianza del objetivo de capacidades militares, del incremento de efectivos militares en curso y de los 79 programas militares de modernización y capacidades en los que España está inmersa en la actualidad.

Estos programas suponen un "ambicioso esfuerzo" de modernización y capacidades que ha disparado este año la inversión hasta alcanzar los 33.123 millones de euros, lo que evidencia el compromiso de España con la OTAN, señalan las fuentes.

El objetivo es dotar a las Fuerzas Armadas de sistemas, equipos e infraestructuras de última generación, adaptados a los riesgos y amenazas del entorno estratégico actual y alineados con los estándares operativos de la OTAN, según explica el departamento de Defensa.

Una parte "esencial" del esfuerzo inversor se articula a través del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, aprobado en abril del año pasado y que contempla una inversión de 10.741 millones de euros adicionales para este ejercicio que se han ejecutado en su totalidad.

La inversión permite avanzar hacia el objetivo del 2,1 % del PIB en gasto en defensa al que se comprometió España en la Cumbre de La Haya frente al 5 % suscrito por el resto de aliados.

El Gobierno español defendió entonces, y se mantiene firme, en que con un 2,1 % del PIB se puede cumplir con las exigencias de capacidades pactadas en la cumbre, si bien la Alianza Atlántica cree que no será posible con menos del 3,5 %.

La postura de España de no dedicar el 5 % del PIB a defensa ha sido criticada en reiteradas ocasiones por el presidente estadounidense, Donald Trump, que en el pasado Foro de Davos (Suiza) acusó a España de ser "un aprovechado".

España defiende que además de las inversiones, también cuenta con una destacada participación en misiones internacionales. Alrededor de 4.000 efectivos se mantendrán desplegados este año en 15 países, según aprobó el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre en su última reunión del año.