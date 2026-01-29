La OTAN inicia su ejercicio más importante del año para dar "una fuerte señal de unidad"

Así lo explicó este jueves el comandante del Cuartel General Aliado en Brunssum (Países Bajos), el general alemán Ingo Gerharzt, acompañado por el vicealmirante español Juan Baustista Pérez Puig, en una rueda de prensa en la base naval de Rota, en el sur de España, para informar del comienzo de este ejercicio anual.

Con la participación de unos 10.000 militares de once países aliados, el 'Steadfast Dart 26' forma parte del adiestramiento de la Fuerza de Reacción Aliada (ARF, por sus siglas en inglés), una fuerza de reacción rápida capaz de desplegarse donde sea requerida, tanto dentro como fuera de la Alianza, en pocos días.

En esta ocasión, y tras la fase de despliegue, el 'Steadfast Dart 26' se celebrará a partir del 7 de febrero en Alemania y en él participarán todo el espectro de las fuerzas armadas, bajo la responsabilidad del Mando de Fuerzas Conjuntas Brunssum.

"Con 'Steadfast Dart', el mayor ejercicio de la OTAN en 2026, se demuestra el alto nivel de alistamiento para la defensa. La Fuerza de reacción aliada está preparada para dar respuesta a cualquier potencial crisis o ataque en pocos días dentro de toda el área OTAN", indicó el general alemán Ingo Gerharzt, responsable del Mando OTAN en Europa Central y de la defensa del territorio de la Alianza desde las costas atlánticas hasta el Mar Báltico.

Las Fuerzas Marítimas Españolas (SPMARFOR) están designadas como el Mando Componente Marítimo (MCC) de la Fuerza de Reacción Aliada para esta operación.

En el componente marítimo participarán 16 barcos de las fuerzas de distintos países. El día 18 en la costa alemana de Putlos realizarán un ejercicio de desembarco anfibio liderado por las fuerzas armadas turcas.

"La fuerza naval proporciona a la Alianza una libertad de maniobra única. Su presencia proporciona disuasión, protección y respuesta rápida a grandes distancias, y es uno de los medios militares más fiables de que dispone la OTAN", explicó el almirante español.

El objetivo principal del 'Steadfast Dart 26' es demostrar la capacidad de desplegar rápidamente y converger en tiempo y espacio con el resto de fuerzas del ARF.

El ejercicio consta de dos fases: una de despliegue y otra de entrenamiento. Para la primera, los cerca de 1.500 militares de las Fuerzas Armadas españolas ya han comenzado la proyección y despliegue, de manera progresiva, hacia el país alemán.

El sábado partirán de Rota el buque Castilla y la fragata Cristóbal Colón, junto con otros cuatro buques turcos, que viajarán al Báltico, donde se desarrollará el ejercicio.

El comandante del Cuartel General Aliado en Brunssum rechazó que el hecho de que este año el ejercicio no cuente con fuerzas de Estados Unidos sobre el terreno tenga que ver con tensiones sobre la política internacional actual del país presidido por Donald Trump.

"No son parte del ejercicio este año, pero podrían ser parte quizá los próximo años", aseguró el general alemán, que indicó que la OTAN tiene "una fuerte contribución de Estados Unidos" y dijo estar seguro de que ese país "se quedará" con la Alianza Atlántica.