La senadora demócrata Amy Klobuchar lanza su candidatura a la Gobernación de Minnesota

En el anuncio, Klobuchar, una política que ha representado a Minnesota desde 2007 en la Cámara Alta de EE.UU., subrayó que “este es nuestro momento” para renovar el compromiso del bien común en el estado, ya que Minnesota ha “pasado por mucho”.

“Estos tiempos exigen líderes que puedan alzar la voz y no ser meros títeres de esta administración, sino que también estén dispuestos a buscar puntos en común y solucionar los problemas de nuestro estado”, amplió la también abogada.

Sin nombrar al presidente Trump, la senadora prometió enfrentar a la administración republicana, tras la ofensiva migratoria que ha dejado a centenares de inmigrantes arrestados, entre ellos niños de hasta dos años.

La represión a las manifestaciones desembocó en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti, lo que originó la renuncia del candidato republicano Chris Madel a la contienda el sábado pasado.

Klobuchar aseguró que se postula por aquellos que necesitan atención médica y vivienda asequible, por traer mayor progreso al estado y por cada habitante de Minnesota que “quiere que ICE (el Servicio de Inmigración y Aduanas) y sus tácticas abusivas se vayan” del estado.

La candidatura de Klobuchar, quien aspiró a ser la candidata presidencial demócrata en las elecciones de 2020, representa un respiro para el partido, tras la sorpresiva renuncia del actual gobernador de Minnesota, Tim Waltz, que anunció a comienzos de mes que no se presentaría para las elecciones para un tercer mandato.

Waltz, que fue la fórmula de Kamala Harris para la contienda presidencial de 2024, vio sacudido su gobierno tras un escándalo de fraude de asistencia social destinados a programas de cuidado infantil, aprovechado por la Administración Trump para desencadenar el operativo migratorio en el estado.

“Creo que debemos defender lo que es correcto y corregir lo que está mal”, afirmó Klobuchar en el video puesto en sus redes sociales.