Las ventas en Argentina de los supermercados españoles DIA bajan un 14,8 % en 2025

Los resultados se vieron perjudicados por la depreciación interanual del 57 % del peso argentino respecto del euro en el cuarto trimestre y del 40 % de media anual, explicó este jueves el grupo empresarial.

DIA tiene el grueso de su negocio en España, donde las ventas subieron un 8,2 % el año pasado.

En cuanto a los resultados del cuarto trimestre, la cadena sufrió una caída del 5,6 % de las ventas netas, también lastradas por el efecto de Argentina, donde la compañía vendió un 25,9 % menos, hasta los 279,2 millones.

Sin embargo, de nuevo en España la compañía creció un 9,8 % al vender por valor de 1.211,2 millones de euros.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La compañía informó de que sigue acelerando el plan de expansión, "situándose por delante de los objetivos previstos", pues durante el cuarto trimestre inauguró 36 nuevas tiendas de proximidad, con 94 en total en todo el año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De esta manera, "compensó ampliamente la ejecución del plan de optimización de la red, que implicó el cierre de 38 tiendas durante el ejercicio".

Sobre Argentina, el consejero delegado (CEO) de Grupo DIA, Martín Tolcachir, dijo que se ha logrado estabilizar el funcionamiento del negocio y la compañía está preparada para "aprovechar la progresiva recuperación del consumo, manteniendo siempre la disciplina financiera".