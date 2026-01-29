León XIV ensalza el papel de la catedral de Toledo en la historia de España y América

"Deseo que este año 2026 y, especialmente, el Año Jubilar de la catedral, sea un tiempo de gracia, perdón y misericordia; un año de gratitud por lo que la Iglesia que peregrina en Toledo ha dado a la historia de España, a Europa y a Hispanoamérica", dijo el pontífice en su mensaje.

El papa agradeció también "la labor caritativa y social" de la catedral y su sensibilidad ante las "nuevas pobrezas que hoy afloran en nuestra sociedad".

En este sentido, animó a la comunidad a continuar su labor y recordó que "no es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico", según citó de su exhortación apostólica 'Dilexi te'.

León XIV recordó que en 1226 el arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada y el rey Fernando III colocaron la primera piedra de la catedral, y subrayó que el templo primado ha sido "testigo" de numerosos acontecimientos históricos.

En particular, destacó "aquella empresa que culminarían los Reyes Católicos con la recuperación del Reino de Granada y la evangelización del Nuevo Mundo, sucesos que han quedado plasmados para la historia en el arte de este templo".

El papa indicó que, a lo largo del año, la catedral mostrará, a través de celebraciones y eventos culturales, "el rico patrimonio espiritual de esta Iglesia particular y su proyección hacia un futuro lleno de esperanza" y quiso destacar el valor de la liturgia Hispano-Mozárabe que se celebra cotidianamente en el templo.

"Como 'piedras vivas', habéis custodiado y defendido la fe y la comunión con la Sede de Pedro durante siglos. Gracias por vuestro testimonio", afirmó León XIV.

Y concluyó: "En este tiempo de gracia y renovación para la Iglesia que peregrina en Toledo os acompaño con mi oración. Que el Señor y su Santa Madre, la Virgen del Sagrario, vuestra Patrona, os protejan siempre. Con afecto, os imparto mi bendición".