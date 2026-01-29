Li Qiang recibe a Starmer y subraya la "cooperación abierta" entre China y el Reino Unido

Al inicio del encuentro, Li señaló que los esfuerzos de Starmer por mejorar las relaciones bilaterales han sido "ampliamente bien recibidos" en ambos países y consideró que ello demuestra que la cooperación abierta y el beneficio mutuo "es lo que quieren los pueblos" y que también responde a los intereses compartidos de Londres y Pekín, según los medios oficiales que acompañan en la visita al mandatario británico.

El jefe del Gobierno chino añadió que, en un contexto internacional cambiante, "cuanto más turbulento es el mundo, más valiosa resulta la estabilidad", en referencia a la necesidad de mantener canales de diálogo y cooperación entre ambos países.

Por su parte, Starmer afirmó que desea "encontrar formas de trabajar juntos de una manera adecuada a los tiempos actuales", lo que, a su juicio, implica ser "más abiertos y francos" para abordar directamente las diferencias.

El primer ministro británico añadió que ese enfoque pasa también por "reconocer y respetar la China moderna en toda su amplitud y complejidad", así como su condición de potencia cuyos desarrollos "afectan directamente al Reino Unido".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antes de la reunión, Starmer tuvo una bienvenida ceremonial en el Gran Palacio del Pueblo, donde una banda militar interpretó los himnos nacionales de ambos países y los dos dirigentes pasaron revista a una guardia de honor integrada por efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea chinas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El encuentro con Li Qiang forma parte de una agenda centrada en reforzar la cooperación económica y comercial y se produce tras la reunión mantenida horas antes entre Starmer y el presidente chino, Xi Jinping, en una visita destinada a reencauzar unas relaciones bilaterales que habían atravesado años de enfriamiento.