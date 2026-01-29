Líderes de Pakistán e Irán hablan sobre la paz regional en plena tensión con EE.UU.

"Hablé hoy con mi hermano, el presidente Masoud Pezeshkian de Irán. Intercambiamos opiniones sobre la evolución de la situación regional y coincidimos en que el diálogo sostenido y el compromiso diplomático son vitales para la paz, la seguridad y el desarrollo en nuestra región", dijo en un mensaje publicado en su perfil de la red social X el primer ministro paquistaní.

Sharif añadió que Islamabad y Teherán reafirmaron su compromiso para seguir mejorando sus relaciones, que definió como fraternales, mediante un diálogo regular de alto nivel y mediante la cooperación institucional.

La conversación llega después de que Estados Unidos haya enviado a costas cercanas a las del país persa al portaaviones militar Abraham Lincoln y a su grupo de escolta, compuesto por tres destructores.

Trump afirmó ayer que la flota enviada “está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario”, comparó la situación con Venezuela, donde apresó a Nicolás Maduro, y exigió a Irán a cerrar un acuerdo.

Irán y Pakistán comparten una frontera de más de 900 kilómetros que atraviesa la región histórica de Baluchistán, desde el límite de los dos países con Afganistán hasta el océano Índico.

El mes pasado, el canciller paquistaní, Ishaq Dar, expresó a su par iraní, Abás Araqchí, el deseo de Islamabad de estabilidad en la República Islámica, donde tuvo lugar en enero una oleada de protestas en las que murieron más de 3.000 personas, según ONGs en el exilio que son opositoras al Gobierno de Irán.