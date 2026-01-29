Lordi y Johnny Logan, entre las estrellas de la gira por los 70 años de Eurovisión

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del certamen, dio a conocer este jueves en un comunicado los primeros artistas confirmados para la gira, que comenzará el 15 de junio en Londres, finalizará el 2 de julio en Estocolmo e incluirá recitales en Hamburgo, Milán, Zúrich, Amberes, Colonia, Copenhague, París y Ámsterdam.

Otros confirmados son la griega Helena Paparizou, ganadora en 2005, la británica Katrina, última ganadora del Reino Unido en 1997, y artistas que sin haberse llevado la victoria son recordados por muchos fans como la noruega Alessandra, el australiano Guy Sebastian o la ucraniana Verka Serduchka.

La UER recordó que los participantes en cada uno de los conciertos podrían variar según la ciudad, que habrá "artistas sorpresa" y que las listas definitivas para cada concierto se anunciarán en los próximos meses.