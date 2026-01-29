Los actores Leguizamo y Miranda encabezarán en Nueva York un acto solidario con Mineápolis

Los actores unirán sus voces en el acto ‘The People’s Filibuster’, convocado por The Public Theater, en las escalinatas de su sede en la calle Lafayette, en Manhattan, de once de la mañana a siete de la noche, al que invitan al público a acompañarlos.

"Nos solidarizamos con nuestros vecinos de Minnesota y de todo el país que estén enojados y de luto, protestando contra la violencia y los abusos de poder y organizándose por la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de todos", señaló en un comunicado The Public Theatre.

La intención, dijeron los actores, "es crear una interrupción colectiva que invite a la reflexión, la rendición de cuentas y el compromiso renovado con los valores que defendemos como nación, protestando y oponiéndonos a la violencia y los abusos abominables que estamos presenciando a nuestro alrededor".

Al acto asistirán líderes políticos y comunitarios, quienes leerán textos históricos de la fundación de EE.UU. junto con otros escritos y canciones "que articulan nuestros ideales compartidos y aspiraciones democráticas, no solo como historia, sino como un llamado vivo a la acción", agregó la nota.

"Los artistas siempre han estado entre los primeros en nombrar lo tácito, escuchar lo inaudito e imaginar un mundo más justo", indicó además la convocatoria, sobre la que el viernes se darán más detalles.

Las voces de estos actores se suman a las de celebridades y empresarios que han expresado su repudio contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) tras las muertes de Good y Pretti por disparos, el 7 y 24 de enero.

Desde enero, el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha desplegado unos 3.000 agentes en la mayor ciudad de Minnesota después de que la Casa Blanca pusiera el foco en casos de malversación de fondos federales en este estado ligados a guarderías gestionadas por la comunidad somalí.