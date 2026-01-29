Los cazas Eurofighter, operados por 9 países, han superado el millón de horas de vuelo

En un comunicado, Airbus indicó que hasta ahora se han entregado 613 unidades del Eurofighter y destacó que en los últimos 13 meses ha recibido encargos para otros 89 de Alemania, Italia, España y Turquía, con lo que los pedidos totales desde el principio son 769, lo que lo convierte en el programa europeo de cazas de combate en producción "de mayor éxito".

Para hacer frente a esos pedidos recientes, Airbus está incrementando la producción en sus plantas de Manching, en Alemania, y de Getafe, en España.

Además, el grupo europeo también fabrica las secciones centrales del fuselaje y las alas derechas de los otros Eurofighter, que se ensamblan en la factoría de Leonardo (los destinados a Italia) y en la de BAE Systems (los de Turquía).

A ese respecto, tiene programado una aceleración para 2028 de la producción de secciones centrales del fuselaje y alas derechas de las 14 actuales al año a más de 20 al año. En total, este aparato genera más de 100.000 empleos en toda Europa, según el fabricante.

Los países que operan este caza son Austria, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Catar, Omán, Kuwait y Arabia Saudí, al que se añadirá Turquía, que ha encargado 20.

Airbus destacó la importancia de este avión de combate, fruto de una iniciativa de Alemania, Reino Unido, Italia y España, para las capacidades de defensa de Europa y su "papel fundamental en la OTAN".