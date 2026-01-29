Los incendios forestales australianos se intensifican ante temperaturas sin precedentes

Así lo señala este jueves el Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS) en un comunicado tras un seguimiento de los incendios surgidos en varios países del hemisferio sur desde principios de 2026.

Según esto, a finales de enero, tras varios días de temperaturas récord, el fuego arrasó el estado de Victoria (sureste australiano), lo que provocó emisiones superiores a la media para esa época.

Los incendios estuvieron precedidos por "condiciones meteorológicas muy peligrosas", comparables a las previas a los incendios forestales del llamado 'Sábado Negro' de 2009, cuando estos causaron la muerte de al menos 173 personas.

Además, a principios de enero se registró una mala calidad del aire en Melbourne y sus alrededores como consecuencia del humo, apunta Copernicus.

Se observó asimismo una gran columna de humo que cruzaba el mar de Tasmania hacia el Pacífico Sur, llegando algunas partes hasta Sudamérica, a gran altitud, "lo que refleja aún más la magnitud y la intensidad de los incendios", destaca la nota.

Los datos indican "que el humo está degradando la calidad del aire, con posibles repercusiones en la salud, y la intensidad de los incendios, ya que algunas columnas de humo han recorrido miles de kilómetros a través del Pacífico", afirma Mark Parrington, científico del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS).

En cuanto a Sudamérica, el CAMS revela la intensidad del incendio forestal chileno que causó la muerte de 21 personas y obligó a evacuar a unas 50.000 en las regiones de Ñuble y Biobío, a unos 500 kilómetros al sur de la capital, Santiago.

Las emisiones de carbono en enero fueron las más altas desde la catástrofe de 2017 en la base de datos del Sistema Global de Asimilación de Incendios (GFAS), según esto.

En Argentina, la provincia patagónica de Chubut sufre graves incendios desde diciembre, en particular en el área protegida del Parque Nacional Los Alerces, con una superficie quemada de unas 32.000 hectáreas.

Los datos del CAMS confirman la mayor intensidad y emisiones de los fuegos en esa provincia desde al menos 2003, y muestran una intensa actividad a partir de principios de enero y un fuerte aumento de las emisiones a finales de mes.