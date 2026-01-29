Los menores que sufren en España abuso sexual en redes tienen 13 años de media

Las denuncias por delitos sexuales digitales contra niños superaron las mil en 2024, aunque esta organización proinfancia avisa de que "estos datos son solo la punta del iceberg". Según una encuesta propia reciente, el 97 % de los entrevistados señalaron haber sufrido algún tipo de violencia sexual en el entorno digital cuando eran menores de edad.

El análisis 'Tras la pantalla: violencia sexual contra la infancia en el entorno digital', publicado hoy, se basa en el estudio de 23 sentencias sobre 28 casos de agresiones sexuales en línea ocurridos en el periodo 2023-2024. Y revela que las denuncias que tienen como víctima a niños y adolescentes representan el 84,2 % del total de este tipo de delitos.

El informe, basado en casos judicializados y con resolución, indica que el agresor responde mayoritariamente a un hombre sin antecedentes penales, el 41,7 % procedente de un entorno conocido y el 25 % vinculado al ámbito familiar; un porcentaje -este último- significativamente superior al 3,3 % observado en el análisis del período 2021-2022.

El 25 % de los casos los sufrieron adolescentes de entre 13 y 15 años, pero, según los datos del Ministerio español del Interior, hubo un 3,6 % de denuncias de abusos cometidos con niños de 9 y 10 años.

Save the Children muestra su preocupación por la duración de los procedimientos judiciales en estos casos de violencia sexual digital, ya que más del 60 % duraron tres años o más y un 14 % superó los cinco años en el periodo analizado 2023-2024.

El 65 % de las víctimas declaró más de dos veces antes del juicio, lo que incrementa el riesgo de revictimización, incide la directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save The Children, Catalina Perazzo.

Por otra parte, en el 65,2 % de los casos, el fallo de la sentencia es condenatorio, lo que supone un descenso respecto al 96,7 de 2021-2022, y las absoluciones se deben principalmente a que no se considera que concurran todos los elementos exigidos por el tipo penal.

En el 71,4 % de las condenas a prisión, la duración de la pena fue de más de 3 años; las penas entre 1 y 2 años fueron el 14,3 %.

La pena accesoria de inhabilitación para trabajar en profesiones o cargos que requieran contacto con menores de edad se aplica en la mayoría, pero todavía hay sentencias que no la incluyen, señala el informe de la ONG.