Merz mantiene conversaciones sobre disuasión nuclear pero asume la dependencia de EE.UU.

El jefe del Gobierno germano recordó en una rueda de prensa que su país no puede desarrollar sus propias armas nucleares dado que Alemania está sujeta al respeto del Tratado Dos más Cuatro de 1990, firmado en el proceso de Reunificación alemana, y el Tratado de No Proliferación Nuclear, pero indicó que es consciente de la importancia de abordar las capacidades militares nucleares.

"En consecuencia, no está en nuestro propio criterio ni en nuestra propia competencia disponer de bombas nucleares en Alemania, lo que no significa que no podamos hablar con otros países de la disuasión nuclear", dijo Merz tras reunirse con la primera ministra lituana, Inga Ruginienė.

Según Merz, esas conversaciones "no están en contradicción con el reparto nuclear con Estados Unidos y puede ser un complemento como el que representa el de Francia o el del Reino Unido", pero estas deliberaciones "están muy en el principio".

En Berlín, Merz, que no se olvidó de apuntar la dependencia europea de Estados Unidos, indicó que su Gobierno sabe "que tanto estratégicamente como político-militarmente" tiene que tomar decisiones".

"Pero las conversaciones estratégicas sobre esta cuestión aún no están maduras", insistió.

"Queremos fortalecernos militarmente en Europa, queremos procurarnos defensa, pero sabemos al mismo tiempo en Europa que somos dependientes de los Estados Unidos", agregó Merz.

En el debate público alemán en torno a esta cuestión destacó este jueves que el ecologista Joschka Fischer, exvicanciller alemán entre 1998 y 2005, en tiempos de la coalición de socialdemócratas y Los Verdes que lideró Gerhard Schröder, defendiera en una entrevista con el diario 'Der Tagesspiegel' que Europa debe tener sus propias armas nucleares.

"La garantía de protección de Estados Unidos ya es incierta", señaló el que fuera también exministro de Asuntos Exteriores de Schröder.

"Consideraría un gran error que Alemania viera el armamento nuclear como un reto nacional", apuntó Fischer.

Pero "Alemania nunca más debería actuar por su cuenta, nunca más, necesitamos a nuestros socios europeos", señaló el otrora líder ecologista, cuyo partido ha tenido como tradicional y exitoso lema: "energía nuclear, no gracias".