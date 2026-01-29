Merz saluda esfuerzos para cese de ataques rusos contra infraestructura ucraniana

Según un comunicado de la cancillería germana, Merz conversó por teléfono con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y ambos celebraron los esfuerzos diplomáticos para lograr un alto el fuego.

"El canciller reiteró el apoyo alemán a una paz justa y duradera en Ucrania", destacó la nota, según la cual Merz volvió a condenar "la continua destrucción sistemática y brutal de infraestructuras energéticas civiles ucranianas por ataques rusos".

Trump aseguró este jueves que el mandatario ruso, Vladímir Putin, ha aceptado su petición de no atacar Ucrania durante una semana debido al frío extremo que afecta a la región, una noticia que sin embargo no ha sido confirmada por el Kremlin.

"Personalmente le pedí al presidente Putin que no bombardeara Kiev ni las ciudades y pueblos durante una semana y aceptó no hacerlo. No es solo frío. Es extraordinario. Hace un frío récord allí", aseguró el presidente durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca.

Trump dijo que "mucha gente" le había aconsejado no llamar a su homólogo ruso por si era una "pérdida de tiempo", pero celebró que Putin respondiera positivamente, aunque no dio más detalles acerca de la llamada.

Zelenski, por su parte, manifestó en redes sociales la esperanza de que el supuesto acuerdo con Moscú se haga realidad.

"Esperamos que los acuerdos sean implementados. Los pasos de desescalada contribuyen a un progreso real hacia el final de la guerra", escribió Zelenski en sus redes sociales.

En su mensaje, el presidente ucraniano calificó de "importantes" las declaraciones de Trump sobre "la posibilidad de proporcionar seguridad para Kiev y otras ciudades ucranianas durante este periodo de invierno extremo", sin aludir a Rusia de manera directa.

Además, agregó que el asunto había sido abordado durante las reuniones trilaterales que tuvieron lugar el fin de semana pasado en Abu Dabi con delegaciones de EE.UU. y de Rusia, sin especificar más detalles.

Poco después, en su discurso nocturno a la nación, Zelenski afirmó que "la situación ahora esta noche y estos días, la situación real en nuestras instalaciones energéticas y en nuestras ciudades" demostrará si Moscú realmente aplica la tregua temporal, apuntando así a que ésta podría empezar posiblemente ya en la noche del jueves al viernes.