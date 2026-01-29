Metsola y León XIV hablaron de la promoción de la paz a través del diálogo en Europa

"Una mañana significativa en el Vaticano durante una audiencia con su santidad el papa León XIV. Agradecida por su claridad de sus propósitos y por nuestras reflexiones compartidas sobre la promoción de la paz a través del diálogo en Europa y el mundo", escribió Metsola en sus redes sociales.

Además de la audiencia con el pontífice y una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, la presidenta del Parlamento Europeo mantendrá este jueves en Roma un encuentro con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

También se reunirá con el presidente del Senado, Ignazio La Russa, y el presidente de la Cámara de Diputados, Lorenzo Fontana.

Finalmente, Metsola intervendrá en el evento "El legado de De Gasperi: La defensa de la libertad en Europa", programado para esta tarde en la sede del Parlamento Europeo en Roma.

