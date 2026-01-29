Ministra de Economía dice que la demanda por bonos de deuda de Ecuador superó expectativas

"Habíamos anunciado que emitiríamos 4.000 millones (de dólares), recibimos ofertas de hasta 18.000 millones" dijo en un encuentro con periodistas, en Quito.

Aseveró que las ofertas "venían de inversionistas de calidad. Eran inversionistas serios, entre los más grandes a nivel mundial y, el tener esa calidad de demanda y ese nivel de demanda, es lo que ayudó a la tasa de interés final".

Al realizarse la transacción el pasado lunes, el Gobierno calificó de "histórica" a la operación por haber sido la primera emisión de deuda soberana del país en los mercados internacionales de capitales en siete años.

Se trató de una emisión doble de eurobonos, uno por 2.200 millones de dólares con vencimiento en 2034 y un bono por 1.800 millones con vencimiento en 2039, con un rendimiento promedio de 8,975 %, "y reportando el diferencial más bajo de su historia frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos", según el Ministerio de Economía y Finanzas.

Moya recordó que cuando Ecuador enfrentó la pandemia hizo un proceso de reestructuración de deuda, que "no es lo mismo que un manejo de pasivos o que un reperfilamiento de deuda".

En este último -dijo- el país explica que hará un manejo de pasivos y, tanto las cantidades como las tasas de interés se fijan a precios de mercado internacional, mientras que la reestructuración "es un proceso forzado previo a incumplir obligaciones".

Es decir, el país en 2020 "lo que hizo fue decir no voy a tener recursos para pagar, y en lugar de no pagarte, tienes que aceptar la tasa de interés que yo considero que estoy en capacidad de pago. Eso es muy nocivo y hace que el país pierda mucha confianza a nivel internacional", abundó.

Ello -de acuerdo a la ministra- se tradujo años después en un "riesgo país incontrolable".

"Por eso durante muchos años, no pudimos obtener financiamiento externo", dijo al agregar que ahora sí pueden contar con esa herramienta por la aplicación de una política enmarcada en el crecimiento económico, y con el riesgo país en los niveles más bajos en once años (413 puntos), que esperan se reduzca entre 50 y 100 puntos más.

Señaló que las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de crecimiento de la economía de Ecuador para 2025 eran de 1,8 % " y "está creciendo por arriba del 3,4 %; las previsiones del Banco Central es del 3,8 %, lo más probable es que bordee entre el 3,8 y 4 %", calculó.

Ese crecimiento -anotó- está vinculado y apalancado en el orden de las finanzas públicas, a través de varias medidas que han hecho que, entre otras cosas, se fortalezca la economía no petrolera.

"Nuestras exportaciones no petroleras han crecido en tasas del 20 %. Nuestra la balanza comercial no petrolera en 2023 era de 73 millones, actualmente es de 3.900 millones", indicó al añadir que, actualmente, Ecuador exporta más camarón que petróleo: "entre 900 millones y mil millones más que petróleo. Eso nos hace más resilientes", subrayó.