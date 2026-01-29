Modi urge a la industria india a conquistar la UE con calidad, tras el acuerdo comercial

"Nuestros productos podrán llegar a precios mucho más competitivos y no deben quedarse sentados esperando. Esta es una oportunidad", afirmó Modi durante la apertura de la sesión presupuestaria del Parlamento, coincidiendo con la presentación del Informe Económico anual.

El jefe del Gobierno indio defendió el acuerdo con la UE como una palanca clave para el crecimiento económico y para el futuro de la juventud india, y sostuvo que la estrategia de apertura comercial puede reforzar la economía interna.

"Una India llena de confianza en sí misma se ha convertido hoy en un rayo de esperanza para el mundo, y también en un centro de atracción", añadió el mandatario.

Modi vinculó el tratado, que abre un mercado de más de 2.000 millones de personas, a la estrategia de su Gobierno de una "India autosuficiente", orientada a fortalecer la economía nacional, y defendió que la proyección exterior puede traducirse en un futuro "brillante" para sus agricultores, empresarios y fabricantes.

"Ahora que el mercado se ha abierto, debemos salir con la mejor calidad posible. Si lo hacemos, no solo ganaremos el dinero de los compradores de los 27 países de la Unión Europea, sino que ganaremos sus corazones", señaló el líder nacionalista hindú.

Modi defendió la gestión de su Ejecutivo y pidió cooperación parlamentaria a todos los partidos, a los que insistió en que no es momento de obstrucciones, sino de soluciones, en un llamamiento a acelerar las decisiones que el país necesita.

"Hay quienes nos analizan y nos critican, lo cual es natural. Pero todos reconocen que el Gobierno ha puesto énfasis en el proyecto hasta el último eslabón. El mundo tiene grandes esperanzas en la democracia y la demografía de India", concluyó.