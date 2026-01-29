MSF advierte de que 3,5 millones de personas están desplazadas por la sequía en Somalia

En noviembre de 2025, el Gobierno de Somalia declaró la emergencia por sequía tras experimentar el país una de las estaciones lluviosas más secas de la historia, recordó la ONG en un comunicado.

Somalia, considerado uno de los países más vulnerables al clima del mundo, se enfrenta a crisis climáticas recurrentes, como sequías e inundaciones devastadoras.

En la actualidad, más de 4,3 millones de personas sufren inseguridad alimentaria y 1,8 millones de niños presentan desnutrición aguda, según indicó la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) el pasado diciembre.

La recortes en ayuda humanitaria, por parte de países como Estados Unidos, sitúan las cifras de financiación en "el nivel más bajo de la última década, provocando el colapso de los servicios esenciales", de acuerdo con la ONG.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Estamos viendo llegar a nuestros hospitales a niños en estado crítico, a menudo después de viajar durante días sin beber ni comer", afirmó Allara Ali, coordinadora de proyectos de MSF en Somalia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"La sequía no solo ha secado los pozos, sino que también ha contribuido al colapso del sistema (...). La gente está agotada y si no mejoran las cosas en términos de acceso al agua y disponibilidad de atención sanitaria, se perderán más vidas por causas que son evitables", añadió Ali.

En ese contexto, la organización instó a los donantes y autoridades a destinar "fondos de emergencia" para prestar asistencia vital.