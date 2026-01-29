Muere Jim Wallace, primer viceministro principal de Escocia, a los 71 años

Su esposa, Rosie Wallace, señaló en un comunicado difundido por medios británicos que la noticia fue "un shock" y que él seguía "increíblemente activo".

Wallace fue la primera persona en asumir el cargo de viceministro principal de Escocia entre 1999 a 2005 en la coalición laborista-liberal demócrata, además de ejercer dos veces como de ministro principal interino de la nación histórica, tras la muerte de Donald Dewar en 2000 y la dimisión de Henry McLeish en 2001, en un momento clave para la estabilidad institucional.

Nacido en 1954 en Annan, al sur de Escocia, Wallace estudió en Cambridge y en la Universidad de Edimburgo antes de ejercer como abogado y conseguir un título de letrado de alto rango en 1997. En 1983 fue elegido diputado por las islas Orcadas y Shetland, y en 1999 pasó al recién creado Parlamento escocés como representante de las Orcadas.

Líder de los Liberal Demócratas escoceses entre 1992 y 2005, desempeñó un papel decisivo en el proceso que llevó a la creación del Parlamento de Escocia -el llamado periodo de “devolución”-, mediante el cual se transfirieron competencias desde Londres hacia las instituciones escocesas y se estableció el sistema político autonómico actual.

También integró la Comisión Calman, un grupo oficial que recomendó en 2009 ampliar las competencias del Parlamento escocés dentro de una segunda fase de reformas autonómicas.

Tras dejar el parlamento regional de Holyrood, fue miembro de la Cámara de los Lores (alta) del Parlamento británico y ejerció como Abogado General para Escocia (2010–2015).

En 2021 fue moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia.