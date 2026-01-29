Mulino y Kast destacan Canal de Panamá, con Chile aspirando a ser el tercer usuario global

“Estamos retomando nuestras relaciones con un esfuerzo decidido por reforzar el intercambio comercial y queremos pasar de ser el cuarto al tercer usuario del Canal, ingresando a nuevos mercados en Europa, Medio Oriente y otros, con todos nuestros productos que pasan por Panamá”, afirmó Kast, de visita en Panamá, tras una reunión a puerta cerrada con Mulino, según informó la Presidencia panameña en un comunicado.

Durante el encuentro, celebrado en el palacio presidencial, "ambos líderes coincidieron en la necesidad de reforzar la relación bilateral al más alto nivel".

“No debemos esperar para tener esa cercanía. Debemos priorizar temas con visión de futuro. La unidad de Chile y Panamá es de gran importancia; ustedes son nuestros clientes en esa enorme relación que existe con el Canal”, dijo Mulino, que recibió esta semana a líderes regionales para participar este miércoles en la inauguración del II Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se celebra en la capital panameña.

El mandatario panameño subrayó, según el comunicado, que "la relación Chile-Panamá con la nueva estrategia comercial cobra mayor relevancia con la reciente adhesión de Panamá al Mercosur, una estrategia que busca integrar al país al Cono Sur y fomentar una armónica relación de cooperación mutua".

Kast, de 59 años y quien sucederá al progresista Gabriel Boric el próximo 11 de marzo, se reunió también durante su visita en Panamá con los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Bolivia, Rodrigo Paz.

Entre las actividades en el país centroamericano de Kast estuvo precisamente una visita a las nuevas esclusas del Canal de Panamá, al que también acudieron Lula, Paz y los mandatarios de Ecuador, Daniel Noboa; Colombia, Gustavo Petro; Guatemala, Bernardo Arévalo de León; y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, que asistieron al foro.

Las gigantescas compuertas de las esclusas de Cocolí, en el lado Pacífico del canal ampliado, sirvieron de escenario para la foto oficial al grupo de gobernantes.

EE.UU. construyó y operó el Canal, inaugurado en 1914, por más de 80 años, hasta su traspaso a Panamá con la llegada del siglo XXI, tal como establecieron los Tratados Torrijos-Carter de 1977. La vía se rige por el Tratado de Neutralidad.

Panamá puso en servicio en 2016 una moderna ampliación de la vía, con un costo de más de 5.000 millones de dólares y que multiplicó sus ingresos y valor estratégico.

El Canal de Panamá conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos en 170 países. Sus principales usuarios son, según datos de la vía del año fiscal 2025, Estados Unidos (69,9% del flujo de carga), China (20,4%) y Japón (13,2%), seguido por Chile (8,9 %).