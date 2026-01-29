Nicaragua nombra nueva embajadora en Venezuela

A través del acuerdo presidencial publicado este jueves en el Diario Oficial La Gaceta, Ortega y Murillo designaron a López Herrera en el cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, casi cuatro semanas después de la captura de Nicolás Maduro.

López Herrera se desempeñaba como ministra consejera de la embajada de Managua en Caracas.

Los copresidentes de Nicaragua acordaron dejar sin efecto el nombramiento de Torres Bosques, que también fue vicealcaldesa de la capital nicaragüense (2008-2009), en el cargo de embajadora ante el Gobierno de Venezuela, para el que había sido designada el 21 de marzo de 2023.

La periodista Torres Bosques había reemplazado en el cargo a Orlando José Gómez Zamora.

Los Gobiernos de Managua y Caracas son estrechos aliados políticos y económicos desde la llegada al poder de la llamada revolución bolivariana, en 1999, liderada por Hugo Chávez.

Nicaragua fue uno de los primeros países en reconocer el triunfo de Maduro en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, decretado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a pesar de las protestas en contra.

Sin embargo, ahora Ortega y Murillo han sido más comedidos con el Gobierno liderado por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.