Ocho muertos en operación contra banda que planeaba rescatar presos de un penal en Brasil

La operación, en la que un uniformado sufrió una herida de bala en una pierna, fue realizada en la madrugada de este jueves por agentes de la Policía Civil y de la Policía Militarizada de Bahía en una región boscosa de Eunápolis en la que los supuestos delincuentes habían montado una base.

La acción policial tenía por objetivo impedir que los miembros de una organización criminal pusieran en marcha un plan para rescatar secuaces que están recluidos en el presidio del sur de Bahía, según un comunicado de la secretaría regional de Seguridad Pública.

De acuerdo con la nota, los responsables por la operación incautaron un número no precisado de armas, cargadores, municiones y chalecos antibalas en la región del tiroteo.

Los hombres atrincherados en la región boscosa reaccionaron a la llegada de los policías e iniciaron un tiroteo que terminó con nueve heridos a balazos (los ocho sospechosos y el uniformado).

Los sospechosos tiroteados fueron conducidos a un hospital en la región, pero no resistieron a la gravedad de sus heridas y murieron en el centro médico.

Los responsables por las investigaciones sospechan que los hombres muertos integraban el Comando Vermelho (Comando Rojo), una de las mayores organizaciones criminales de Brasil, que es comandada desde las cárceles de Río de Janeiro, pero que cuenta con ramificaciones en varios estados del país.

Bahía, en la empobrecida región nordeste de Brasil, fue el estado brasileño con mayor número de muertes en operaciones policiales en 2025, con 1.569 casos, según las estadísticas del Ministerio de Justicia.

Así como Bahía, otros estados del norte y nordeste de Brasil registran indicadores crecientes de violencia debido a que diferentes organizaciones criminales, principalmente el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, extendieron su disputa territorial hacia esas regiones.